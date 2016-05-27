Будапешт, 27 мая, 2016, 17:56 — ИА Регнум. Венгрия готова в ближайшее время открыть третью транзитную зону на границе с Сербией, где беженцы могут подать заявления о предоставлении убежища, передает Daily Mail.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Добро пожаловать

Георгий Баконди, советник по безопасности венгерского премьер-министра, заявил, что новую транзитную зону планируют создать в селе Ашотхалом. Его мэр из ультраправой партии Ласзло Торочкай выразил «недовольство планом, хотя он поддерживает усилия правительства по «остановке нелегальных мигрантов».

Сотни беженцев уже ждут на двух транзитных пограничных зонах в Реске и Келебии. На временных местах для регистрации ежедневно власти Венгрии принимают заявки лишь 20−30 просителей убежища.

Т.н. «транзитные зоны» были созданы в конце 2015 года после того, как Венгрия остановила поток мигрантов, установив колючие заграждения на границах с Сербией и Хорватией.