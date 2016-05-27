Рига, 27 мая, 2016, 16:00 — ИА Регнум. Сотруднику Государственной полиции, который использовал в оформлении своего личного автомобиля Георгиевскую ленточку и российскую символику, сделано официальной замечание. Об этом сообщает nra. lv со ссылкой на сообщение в Facebook.

Alexey Andreyev Георгиевская лента

«23 марта в программе «Bez Tabu» был показан сюжет о сотруднике Госполиции, который прикрепил к своему автомобилю символ российских националистов — георгиевскую ленточку, а также разместил призыв о том, как сильно он любит Россию. В связи с данным фактом в Госполицию был направлен запрос о том, как Госполиция отреагировала на сюжет TV3», — пишет автор публикации в соцсети.

По словам автора доноса, на днях он получил ответ от Госполиции, в котором сообщается, что данный сотрудник привлечен к ответственности. «24 мая был получен ответ от Госполиции, в котором сообщается, что сотрудник, показанный в сюжете «Bez Tabu», привлечен к ответственности. Просьба ко всем, кто читает эти строки — если вы видите сотрудника правоохранительных органов, передвигающегося на своем личном автомобиле с георгиевской ленточкой, символикой России или Донбасса/Славянска, пожалуйста, незамедлительно информируйте об этом Госполицию или Бюро внутренней безопасности», — пишет бдительный гражданин Латвии, публикуя также письмо от Госполиции.

Напомним, в конце марта программа «Bez Tabu» на TV3 сообщила о том, что в Риге обнаружена личная машина одного из работников Госполиции, которая украшена российской символикой — в салоне находится российский флаг, на стекле размещен российский герб, а на номере надпись «Полиция Российской федерации». На заднем бампере автомобиля по-русски написано — «Я люблю Россию!». Также латышские журналисты отметили, что и сам владелец машины в своей речи использовал русские слова.

Отметим, что в Латвии, как Георгиевская ленточка, так и символика России, официально не запрещены.