Минск, 27 мая, 2016, 15:56 — ИА Регнум. «Конечно, плюнули в душу народу. Такое настроение у всех. Но не будем посыпать голову пеплом. Спорт есть спорт — все хотят выиграть. Только «растопырив пальцы» на площадку не надо выходить», — заявил 27 мая Александр Лукашенко, комментируя результаты сбрной Белоруссии по хоккею на последнем чемпионате мира.

пресс-служба президента Белоруссии

Лукашенко заявил, «что по сравнению с европейским, российским и белорусским хоккеем» лучше выглядят североамериканские команды даже при том, что команды Канады и США на прошедшем чемпионате были представлены далеко не в самых сильных составах. По его словам, спортивные функционеры и тренеры говорят, что дело не в физической подготовке, и объясняют неудовлетворительные результаты фактором психологии. Он пообещал: «Но мы сделаем выводы. Они то и получат в этом году. Пусть сами ищут деньги на свое финансирование».

«Мы отстали, и очень серьезно, в тактике, мышлении и, стыдно об этом даже говорить, физической подготовке», — цитирует госинформагентство БелТА руководителя постсоветской республики.

«Надо перед спортсменами ставить задачу и требовать выполнения. Даешь результат — играй. Не даешь — до свидания. И все остальное: не было командного духа, глаза не горели», — сказал он. По его мнению, чиновники для развития хоккея сделали всё необходимое.

«Сейчас формируем основную динамовскую команду. Нам надо уделить особое внимание внутреннему чемпионату, чтобы здесь были хорошие игроки и команды играли на высоком уровне. Не надо уповать на одно «Динамо», надо готовить своих спортсменов, выбирать крепких ребят, которые хотят играть и создавать для них нормальные условия. Внутренний чемпионат, тренерские кадры и жесткий подход к подготовке хоккеистов. Сначала результат — потом зарплата. Такой будет подход», — сказал Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, зарплаты белорусских хоккеистов кратно выше, чем у лучших и самых заслуженных белорусских учёных. Налогоплательщики не имеют эффективных механизмов переориентировать бюджетные потоки на науку, образование и более важные социальные расходы.

Также отметим, что чиновники Белоруссии не считают постсоветскую республику частью Европы, при этом позиционируя Белоруссию как «центр Европы» и «сердце Европы». Они не считают также европейскими странами Россию и Украину.