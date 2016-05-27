Москва, 27 мая, 2016, 14:23 — ИА Регнум. К строительству участка Северо-Восточной хорды от Ярославского шоссе в столице планируют приступить в конце 2016 — начале 2017 года. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы, строители уже приступили к этапу проектирования.

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«Северо-Восточная хорда строится полным ходом. Проект планировки участка от Ярославского до Дмитровского шоссе утвержден, техническое задание составлено, сейчас идет проектирование. Планируется, что к концу этого года — началу следующего выйдем в стройку», — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Северо-Восточная хорда протяженностью 26,6 км соединит крупные автомобильные магистрали северо-восточной части Москвы: Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское, Открытое шоссе. Это последний участок, на который еще не был проведен конкурс, добавил Марат Хуснуллин,

Напомним, что строительство первого участка Северо-Восточной хорды началось в 2008 году. Согласно проекту, на протяжении всей дороги возведут 2 моста, 7 тоннелей, 16 эстакад и 47 пешеходных переходов. Северо-Восточная хорда пройдет от платной дороги Москва — Санкт-Петербург с западной стороны Октябрьской железной дороги, вдоль МКЖД до новой развязки на МКАД на пересечении с магистралью Вешняки-Люберцы.