Москва, 27 мая, 2016, 13:39 — ИА Регнум. Вопрос с приватизацией Сбербанка решен, но вот сроки не определены, должны быть приняты окончательные решения во властной верхушке, заявил корреспонденту ИА REGNUM 27 мая руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский. При этом, по его словам, даже если приватизация и произойдет, не будет никаких глобальных последствий.

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«Приватизацию Сбербанка действительно не стоит ожидать ни в этом, ни в следующем году. Объем к продаже для российского рынка капитала будет чересчур крупным, чтобы его можно было легко «переварить», а на зарубежных инвесторов с учетом тех санкций, которые распространяются и на Сбербанк, рассчитывать сейчас не приходится», — заявил корреспонденту ИА REGNUM вице-президент IFC Financial Center Станислав Вернер.

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Он напомнил, что Сбербанк — наиболее ценный актив, последние два дня акции обновляют рекорды, если осуществить продажу позднее, то бюджет от этого только выиграет. По его словам, стоит учесть и особый статус Сбербанка, его восприятие как непотопляемого. «Логично будет продать Сбербанк после завершения процесса «расчистки» банковской системы, когда опасения за сохранность средств отойдут на второй план, а на первый выйдут предпочтения более высоких процентных ставок и качественного обслуживания, что банк №1 предложить не может. Помимо этого, в отличие от ряда других активов государства контрольный пакет в Сбербанке находится в собственности у ЦБ, и государство сможет получить деньги от продажи только за счет дивидендов, что усложнит процесс и сделает его более продолжительным», — считает эксперт.

Но он уверен, что приватизация рано или поздно будет осуществлена, если не изменится стремление к снижению доли государства в экономике. «Для населения и бизнеса это не станет серьезным ударом. Сбербанк останется системно значимым банком, иными словами, ему будет легко рассчитывать на помощь ЦБ. Благодаря консервативным методам работы финансовое положение Сбербанка блестящее на фоне его конкурентов, о чем свидетельствуют его финансовые результаты. С увеличением доли частных инвесторов вряд ли стоит ожидать смены стратегии и перетасовки менеджмента. Зачем? Если это и так отлично работает, а нынешний глава делает все, чтобы окончательно избавиться от советского наследия в виде очередей и низкой технологической оснащенности», — добавил Вернер.

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Генеральный директор аналитического сообщества ThetaTrading Дмитрий Эдерман, напротив, считает, что пока еще перспективы приватизации Сбербанка выглядят очень туманно: «Два основных препятствия назвал сам Герман Греф — это отсутствие политической воли и санкции. Кроме этого, даже если мы будем исходить из того, что приватизация состоится, допустим, в 2018 году, остается без ответа вопрос по поводу того, какой пакет и кому будет продан. Будет ли это свободная продажа на бирже, некая «народная приватизация» или же продажа какому-то стратегическому инвестору (инвесторам) — ответов на эти вопросы нет».

По его мнению, государству будет трудно расстаться с контролем над Сбербанком: «Пока банк остается государственным, его можно использовать как инструмент проведения государственной политики, реализации государственных инициатив, в том числе социальных. Если он станет частным, он уйдет в свободное плавание. Теоретически государство может продать относительно небольшой пакет — 5−10%, оставив себе 40−45%. В таком случае банк формально уже не будет государственным, но фактически государство сохранит над ним контроль. Но тогда встает другой вопрос — а стоит ли овчинка выделки? Стоят ли те деньги, которые можно выручить от продажи 5% акций, потери Сбербанком статуса госбанка?».

Эдерман допускает, что с коммерческой точки зрения эффективность работы Сбербанка, если он перестанет быть государственным, даже вырастет: ведь государственный банк теоретически можно заставить участвовать в проектах, которые с точки зрения выгоды сомнительны, но которые государство рассматривает как социально значимые, а частная структура сможет принимать решения без оглядки на власти, руководствуясь лишь соображениями выгоды. Кроме того, появится шанс выйти из-под санкций.

«Но есть и другая сторона медали — психологическая. Народ привык к мысли о том, что Сбербанк — государственный банк. Рядовые вкладчики в большинстве своем не являются большими специалистами в вопросах экономики. Они не понимают, что частный банк может быть не менее надежным, чем государственный. Они не знают, что за системообразующими банками государство следит очень пристально и не допустит их банкротства, будь они хоть на 100% частными. При слове «приватизация» они могут подумать бог знает что: что депозиты в Сбербанке лишились страховки, что все их вклады теперь могут быть украдены алчными дельцами и т.д. и т.п. И если они начнут массово забирать из Сбербанка деньги, это может привести к большим проблемам не только для самого банка, но и для всей банковской системы страны. Учитывая это, власти, я уверен, семь раз отмерят, прежде чем один раз отрезать Сбербанк от государства», — добавил эксперт.

Напомним, в начале 2016 года председатель правления Сбербанка России Герман Греф заявлял, что приватизация госпакета акций Сбербанка может быть проведена в конце 2016 или в 2017 году. В мае в интервью «Известиям» он уточнил, что срок приватизации — не раньше 2018 года. По его словам, приватизировать Сбербанк сложно из-за санкций: «Но в целом мы продажу части доли ЦБ поддерживаем и к этому готовы».