Москва, 27 мая, 2016, 13:25 — ИА Регнум. Криптовалюты имеют принципиальные отличия от традиционных валют, многое из этого российским финансовым властям непонятно, раз они хотят ввести национальную криптовалюту. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 27 мая директор Института актуальной экономики Никита Исаев, комментируя идею Минфина и ЦБ ввести российскую криптовалюту.

Jason Benjamin Криптовалюта Bitcoin

«Криптовалюты — относительно новое изобретение, имеющее ряд принципиальных отличий от традиционных валют. Здесь и децентрализация эмиссии, и полная прозрачность транзакций, и обеспеченность машинным временем. Многое из этого было непонятно российским властям», — отметил Исаев, подчеркнув, что ЦБ и Минфин действовали в логике «раз непонятно, значит, надо запретить».

Создание криптовалют обусловлено глобализацией мировой экономики, пояснил Исаев. «Новые объединения вроде Транстихоокеанского партнерства, Трансатлантического торгово-экономического партнерства, китайского Великого шелкового пути формируют новую реальность трансграничных отношений, основанных на современных сетевых технологиях, в том числе и на создании новых денежных единиц. Все больше стран признают биткоин (BitCoin), самую популярную криптовалюту, как легальный платежный инструмент. Вот и у нас, наконец-то, решили заняться криптовалютами. Но почему-то ЦБ и Минфин взялись за изобретение велосипеда», — констатировал Исаев.

Предложения о контроле над эмиссией будущего «битрубля» и ее лицензировании, а также о приобретении «битрублей» только по паспорту «убивают саму идею криптовалют — глобальность, независимость от государств и простоту использования», заявил Исаев. «На международном уровне такая криптовалюта, привязанная к политике ЦБ, никому не нужна, а на локальном рынке она практически ничем не отличается от действующих электронных денег, работу с которыми ведут «Яндекс. Деньги», QIWI, WebMoney, кроме как распределённой системой подтверждения транзакций. Но что будет стимулировать пользователей «битрубля» участвовать в цепочке вычислений? У биткоина таким стимулом как раз является эмиссия — возможность заработка. А здесь этот момент совершенно не продуман», — резюмировал он.

Ранее стало известно, что Минфин и ЦБ обсуждают с банками запуск национальной криптовалюты в России. Как сообщил замглавы Росфинмониторинга Павел Ливадный, основные принципы будущей российской криптовалюты уже разработаны: в частности, речь идет о специальных эмиссионных центрах криптовалюты, которые будут лицензироваться. Обменивать рубли или иную валюту на криптовалюту компании и граждане смогут на специальных электронных площадках по четким правилам. ЦБ неоднократно обращал внимание на риск использования биткоинов и других криптовалют для проведения финансовых операций.