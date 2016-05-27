Ростов-на-Дону, 27 мая, 2016, 13:13 — ИА Регнум. На полигоне твёрдых бытовых отходов в промзоне Ростова-на-Дону уничтожено более 19,5 тонн овощной продукции из Турции. Как сообщили И ИА REGNUM в пресс-службе управления Россельхознадзора по Ростовской и Волгоградской областям и Республике Калмыкия, фуру со свежими кабачками и томатами задержали для досмотра сотрудники дорожной полиции в городе Аксае.

Кабачки

На упаковочных коробках были выявлены следы срыва этикеток. Осмотр показал, что продукция, скорее всего, произведена в Европе. У водителя оказались с собой документы, согласно которым грузоотправителем является компания «Форсаж» города Домодедово. Продукты должны были поступить на продовольственную базу Аксая.

Как показали лабораторные исследования, кабачки и томаты заражены калифорнийским цветочным трипсом. Поэтому было принято безоговорочное решение об утилизации продукции. Уничтожили овощи на полигоне твердых бытовых отходов.

Читайте также: Салат и яблоки из Чехии, Польши, Сербии сожгли на мусорном полигоне на Дону