Курганская область, 2 декабря, 2003, 13:29 — ИА Регнум. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Кургана, 2 декабря в 8.15 произошло аварийное отключение второй секции шин подстанции "Восточной", которая принадлежит курганским электрическим сетям. Также, по данным МПГПТ, с 8.11 до 9.07 горожане испытывали трудности, добираясь до работы. Остановились почти все троллейбусы (кроме 7,8,9 маршрутов), не работали светофоры в районе аэропорт - проспект Машиностроителей (до ул. Дзержинского) - ул. Куйбышева (до ул. Красина.)

Как сообщила пресс-служба КЭС, среди основных потребителей, попавших в зону аварийного отключения - роддом №1, частично - администрация города Кургана и аэропорт. Работники электросетей оперативно ликвидировали последствия аварийного отключения. Уже в 8.40 основные потребители получили электроэнергию, в данный момент подключены все потребители, причина отключения выясняется.