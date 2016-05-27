Москва, 27 мая, 2016, 12:40 — ИА Регнум. В Кремле по-прежнему считают вопрос санкций темой, которой должны заниматься западные политики, наложившие санкции на Россию. Об этом 27 мая журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Варево

«Позиция Кремля не изменилась: мы по-прежнему убеждены, что это не вопрос нашей повестки дня».

По его словам, вместе с тем, Кремль не думает, что «подобные решения могут иметь позитивный эффект для глобальной экономики и для глобальных дел в целом».

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон в ходе пресс-конференции по итогам саммита G7 в Японии заявил о том, что страны Запада продлят действие санкций против РФ. По его словам, санкции должны действовать до тех пор, пока не будут выполнены «Минские соглашения».