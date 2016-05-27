Душанбе, 27 мая, 2016, 12:39 — ИА Регнум. «Мы выделим необходимые денежные средства для строительства парламентского комплекса в Душанбе», — заявил спикер саудовского парламента Абдуллох ибн Мухаммад ибн Ибрахим Оли Шейх, посетивший Таджикистан с двухдневным визитом, сообщает радио «Озоди».

Bluemangoa2z Мечать аль-Куба в Медине

Отмечается, что договоренности были достигнуты еще во время визита таджикского президента Эмомали Рахмона в Саудовскую Аравию в январе 2016 года. Теперь же эти вопросы обсудил председатель саудовского парламента со спикером верхней палаты парламента Таджикистана, мэром столицы Махмадсаидом Убайдуллоевым.

Издание, ссылаясь на Комитет по строительству и архитектуре Таджикистана, сообщает о том, что здание нового парламентского корпуса будет построено на месте нынешней мэрии и Министерства сельского хозяйства напротив парка Рудаки. По словам чиновников, проект строительства же готов, но окончательная стоимость работ еще не известна.

Напомним Эмомали Рахмон в первых числах января 2016 года посетил Эр-Рияд с официальным визитом, в ходе которого главы государств обсудили «возможность участия саудовской стороны в финансировании гидроэнергетических проектов, имеющих региональное значение, таких как строительство средних и крупных гидроэлектростанций, подстанций, высоковольтных линий электропередачи, а также строительства текстильных предприятий, предприятий по добыче и переработке минералов, ирригации земель».

Кроме того, после возвращения таджикского лидера местные СМИ писали о намерении Саудовской Аравии предоставить $108 млн таджикскому правительству для финансирования реконструкции автотрассы, ведущей к границе Китая.

Председатель парламента Королевства Саудовской Аравии доктор Абдулла Мухаммед ибн Оли Шейх 24−26 мая посетил Таджикистан с официальным визитом, в ходе которого встретился с президентом страны Эмомали Рахмоном. Стороны высказались за расширение двусторонних отношений и выразили надежду на то, что «подобный особый интерес и внимание в дальнейшем будут способствовать расширению и развитию исторических взаимосвязей между двумя дружественными странами».