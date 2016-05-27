Москва, 27 мая, 2016, 12:30 — ИА Регнум. Криптовалюта не может быть национальной, она по своей природе перерастает национальные рамки, вряд ли российская станет лучшей альтернативой другим. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 27 мая партнер аудиторско-консалтинговой группы «БДО Юникон» Денис Тарадов, комментируя информацию о возможности создания в России национальной криптовалюты.

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«Криптовалюта не может быть какой-то национальной, она обязательно перерастет национальные рамки, в мире уже есть несколько, поэтому вряд ли российская станет лучшей из них и какой-то альтернативой вместо других», — отметил он.

Тарадов затруднился предположить, как это может оформлено технически, ведь национальную валюту эмитируют Центробанки разных стран, в то время как у криптовалют не бывает единого эмиссионного центра.

При этом вряд ли существуют какие-либо задачи в экономике, которые бы можно было решить созданием криптовалют, пояснил эксперт. «Цель этого абсолютно непонятна и неочевидна», — сказал Тарадов.

Эта инициатива была бы затратной, если бы она была реализована, особенно в период кризиса, отметил эксперт. «Больше затрат, чем выгоды. Лучше этим не заниматься» — резюмировал он.

Ранее стало известно, что идея введения криптовалюты обсуждается с представителями банков, на встречах в Минфине и ЦБ, сообщил замглавы Росфинмониторинга Павел Ливадный. При этом уже разработаны некоторые основные принципы российской криптовалюты. В частности, регулируемая российская криптовалюта не должна быть безэмиссионной. В Росфинмониторинге полагают, что эта деятельность будет лицензирована. Обменивать рубли или иную валюту на криптовалюту компании и граждане смогут на специальных электронных площадках по регламентированным правилам. Личность приобретающего криптовалюту будет обязательно идентифицироваться, пишут СМИ. В тоже время ЦБ неоднократно обращал внимание на риск использования биткоинов валюты и других криптовалют для проведения финансовых операций.