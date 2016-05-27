Рим, 27 мая, 2016, 12:32 — ИА Регнум. Почти 2,8 млн жителей трех центральноамериканских стран нуждаются в поставках продуктов питания, после того как в ходе двух последовательных лет продолжающейся засухи обострилась продовольственная ситуация среди малоимущих, заявили в Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ПСО) ООН. Об этом сообщает Reuters.

Anthony Quintano Засуха

По данным организации, около 3,5 млн человек с трудом могут прокормить себя в Гватемале, Сальвадоре и Гондурасе. Из них, по данным ПСО, 2,8 млн человек приходится обращаться за гуманитарной помощью для выживания.

«У нас одна из самых тяжелых засух за десятки лет», — отмечает специалист по снижению риска катастроф в регионе Анна Рикой, добавляя, что засуха опустошает запасы мелких фермеров.

Затяжную засуху, длящуюся с середины 2014 года, связывают с погодным феноменом, известным как El Niño. Из-за недостатка осадков в затронутых районах сельскохозяйственные земли превратились в изрытую трещинами почву, погибли посевы кукурузы и бобовых, а также пересохли колодцы.