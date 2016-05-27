Москва, 27 мая, 2016, 12:16 — ИА Регнум. Официальная Москва не имеет «плана Б» по действиям в Сирии. Об этом 27 мая журналистам заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Это ерунда полная, когда мы слышим, что есть план «Б», план «С», — сказал Рябков.

По его словам, у России «один план, и он полностью соответствует решениям, принятым в Вене и в Нью-Йорке».

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о том, что Россия надеялась на скорейшее проведение нового этапа межсирийских переговоров, однако не увидела аналогичного рвения со стороны стран Запада. По его словам, сирийцы пока что не могут договориться об инклюзивном механизме политического урегулирования в Сирии.