Санкт-Петербург, 27 мая, 2016, 19:08 — ИА Регнум. Балтийский морской фестиваль — крупнейшая в Санкт-Петербурге и на Северо-Западе России выставка яхт и катеров и презентационная площадка возможностей водного и яхтенного туризма. Уже 20 лет выставка собирает вместе предприятия малого судостроения и экспертов отрасли в «Ленэкспо» и на прилегающей акватории Финского залива.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Морской фестиваль

Юлия Карнаева ИА REGNUM Экспозиция на берегу

Посетители выставки могут познакомиться с передовыми производителями, дистрибьюторами и дилерами маломерных судов из России, Финляндии и других стран.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Элитные суда

Сухопутная часть экспозиции представляет профильное оборудование, материалы и услуги, связанные с пребыванием на воде.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Последние приготовления презентационной площадки

Четыре фестивальных дня насыщены развлекательными мероприятиями — это водно-моторные соревнования, показательные выступления любителей каяка и SUP-серфинга, открытые уроки от яхтенных школ.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Прогулка под парусом в акватории Ленэкспо

В этом году посетителей фестиваля ждут также: ярмарка б/у лодок, яхт и катеров с участием частных владельцев плавательных средств, а также выставка «Безопасность на воде».

Юлия Карнаева ИА REGNUM Службы спасения готовятся к отработке сценария захвата судна

Первый день фестиваля собрал не так много гостей, как ожидается в выходные, которые к тому же совпадают с празднованием Дня Города. Те, кому посчастливилось оказаться на открытии, смогли побывать на борту старинного брига, снимавшегося во многих фильмах, пообщаться с владельцами скоростных катеров и совершить прогулку под парусом.

Завершился день смотром средств спасения на воде и спасением судна, захваченного террористами. Яркое шоу было реализовано совместно с Российской службой спасателей.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Показательные выступления МЧС

В рамках фестиваля также запланирована обширная деловая программа, поднимающая вопросы развития водного и яхтенного туризма в России, производства и эксплуатации маломерных судов и обеспечения безопасности на воде.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Моторные и парусные маломерные суда

Конечно, Балтийский морской фестиваль по своим масштабам сильно не дотягивает до своих знаменитых на весь мир аналогов — бот-шоу в Амстердаме и Дюссельдорфе, однако имеет огромное значение для жителей Санкт-Петербурга — города, чья судьба с самого основания была определена близостью к морю.