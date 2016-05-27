Москва, 27 мая, 2016, 11:37 — ИА Регнум. В Международный день защиты детей в Москве пройдет концерт российского оперного певца Дмитрия Хворостовского на сцене Большого театра, сообщает пресс-служба столичного департамента культуры.

Габриель-Жак де Сент-Обен. Опера. 1761

Прямая трансляция концерта состоится с 19:00 до 21:00 на Театральной площади. Зрительская зона перед экранами будет оборудована партером для удобного расположения зрителей.

Средства от продажи билетов на концерт пойдут в «Русфонд» и будут направлены на лечение тяжелобольных детей, поддержку сирот и многодетных семей.

Кроме того, в рамках Международного дня защиты детей на Театральной площади 1 июня будет организован детский городок с мастер-классами, играми, эстафетами и соревнованиями, а также ретроспективой мультфильмов, приуроченной к 80-летию студии «Союзмультфильм».

Полная программа мероприятий Дня защиты детей опубликована на сайте ялюблюмоскву.рф.