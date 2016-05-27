Москва, 27 мая, 2016, 10:59 — ИА Регнум. Показатель интереса жителей России к политике, после спада к 2010 году, вернулся к показателям начала 2000-х годов и составил 48%. Доля обсуждающих политику также существенно выросла за последние 5 лет. Таковы данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Григорий

Сегодня существенно чаще, чем 4−5 лет назад, граждане РФ сообщают, что обсуждают с окружающими события политической жизни (рост на 13 п.п.). Как правило, говорят на эти темы с родственниками (45%), реже — с друзьями (33%) и коллегами (22%).

Основные темы «политических бесед» — события в Сирии и ситуация на Украине. Довольно многие обсуждают, относя их к политике, темы роста цен и тарифов.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 2 мая 2016 года в 104 населенных пункта в 53 субъектах РФ. Опрошены 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Статпогрешность не превышает 3,6%.