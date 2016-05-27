Милан, Италия, 27 мая, 2016, 11:15 — ИА Регнум. В Милане стартовал турнир по уличному футболу и четвертый детский форум «Футбол для дружбы». В работе форума принимают участие юные футболисты из 32 стран мира, передает корреспондент ИА REGNUM.

Phil Parker Футбольные мячи

Россию представляет команда футбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга. Как заявил журналистам командир команды Ярослав Михайлов, каждый из приехавших участников программы мечтает достичь уровня Лиги Чемпионов.

«Ты живешь футболом, ты играешь в футбол, в школе думаешь о футболе. Я считаю, что самое главное, что в футбол надо играть от сердца», — сообщил он.

В рамках форума, который проходит в Милане с 27−28 мая, молодые футболисты в возрасте от 12−14 лет посетят стадион «Джузеппе Меацца», известный также как «Сан-Сиро», где будет проходить Финал Лиги Чемпионов УЕФА.

Ключевым событием проекта является присуждение специальной награды — кубка «Девяти ценностей» — одному из мировых профессиональных футбольных клубов.

Напомним, международный социальный проект «Футбол для дружбы» реализуется компанией «Газпром», официальным партнером Лиги чемпионов УЕФА, в рамках социальной программы «Газпром — детям». Впервые форум проходил в 2013 году в Лондоне. В 2014 году форум провели в Лиссабоне, а в 2015 в Берлине.