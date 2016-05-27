Москва, 27 мая, 2016, 09:24 — ИА Регнум. Российское представительство компании Geely обещает с 30 мая старт продаж нового седана Emgrand 7, сообщает «Дейли-Мотор».

geelygomel.by Geely Emgrand 7

По словам представителей компании, первые экземпляры новинки уже получены некоторыми российскими дилерами.

Новый автомобиль предложат российским покупателям с двумя вариантами бензиновых двигателей объёмом 1,5 и 1,8-литра, соответствующим стандарту Евро-5. Они будут дополняться механической 5-ступенчатой коробкой передач или вариатором.

Внешний вид дополнят расширенной решеткой радиатора, новым логотипом, обновленной оптикой со светодиодными вставками и более крупным воздухозаборником.

Российским покупателям базовая версия Standard обойдется в 639 тысяч рублей. Топовая версия будет стоить 789 тысяч рублей.

Производство автомобиля налажено в Белоруссии, на предприятии «Белджи».