Вашингтон, 27 мая, 2016, 09:03 — ИА Регнум. Должны ли США нанести «ограниченный» ядерный удар по России — или как это называется в стиле ядерной риторики холодной войны «эскалировать, чтобы деэскалировать» ситуацию, — в случае эскалации конфликта с Москвой? Как бы невероятно это ни звучало, но именно такие вопросы сейчас и обсуждаются в Пентагоне, пишут Джефф Уилсон и Уилл Сетрен в статье для War is Boring.

travelandjoy.me Ядерный взрыв

Ответ на этот вопрос, безусловно, отрицательный, поскольку нельзя «ограниченно» использовать ядерное оружие. За первым же пуском откроется дверь для глобальной ядерной катастрофы.

Авторы приводят гипотетический сценарий, в ходе которого Россия решает «аннексировать» частично или полностью Латвию — союзника США по НАТО. Вооруженные силы России пересекают границу, НАТО отвечает, и тут появляется угроза полномасштабной войны в Европе. Опасаясь, что война перекинется на другие страны ЕС, Белый дом наносит «тактический ядерный удар» по вооруженным силам России на границе с Латвией.

Как отмечает авторы, такой шаг должен заставить российское командование задуматься о своих вариантах, а пауза позволит Госдепартаменту США добиться какого-никакого режима прекращения огня. И такой сценарий в Пентагоне считают вполне реалистичным. ВВС США уже планируют поставить на вооружение новые крылатые ракеты, запускаемые с самолетов и обладающие низкой мощностью.

Но, открыв ящик Пандоры, сможет ли человечество закрыть его, задаются вопросом авторы. На фоне гибели тысяч российских военнослужащих сможет ли Москва отступиться? А США? Способа сказать наверняка нет, однако, если обратить внимание на те немногочисленные данные, которые существуют, можно утверждать, что нет.

В самый разгар холодной войны, при администрации президента Рональда Рейгана в ходе учений «Гордый пророк» выяснилось, что многие концепции плана Вашингтона по уничтожению СССР в ядерной войне оказались несовместимыми с возможностями, которыми обладали США. Эти учения носили беспрецедентный характер в плане приближенности к реальности.

Одной из таких концепций было нанесение ограниченного ядерного удара для деэскалации. Оправдывался такой шаг теми же соображениями, как и в приведенном выше гипотетическом сценарии.

Руководство СССР должно было «одуматься» и пойти на перемирие. Согласно плану, ядерная война должна была носить «лимитированный характер». Однако все пошло не по плану, поскольку советская сторона расценила ядерный удар как нападение на свой народ, образ жизни и честь, ответив на него крупномасштабным ядерным залпом по США. В свою очередь, США нанесли ответный удар, и в результате получился конфликт, перед которым меркнут все войны прошлого.

В ходе первого обмена ударами погибло до полумиллиарда человек, по меньшей мере еще столько же умерло от радиоактивного заражения и голода. Североатлантический альянс прекратил свое существование, как и добрая часть Европы, США и СССР. Целые регионы Северного полушария на многие десятилетия стали непригодными для жизни.

Таким образом, сама мысль о том, что ядерное оружие может быть использовано для чего-либо, что выходит за рамки сдерживания, является безумием. Даже Рейган признал это по результатам учений «Гордый пророк», которые показали, насколько опасной является концепция «эскалации для деэскалации».