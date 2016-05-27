Пекин, 27 мая, 2016, 08:55 — ИА Регнум. Китайское национальное космическое управление опубликовало заявление, согласно которому в ближайшие 5 лет КНР выведет на орбиту более 100 новых спутников.

highreshdwallpapers.com Спутники на орбите Земли

Согласно последним данным, предоставленным Национальным статистическим бюро КНР, ежегодный оборот китайского рынка коммерческих спутников достиг отметки 200 млрд юаней ($30 млрд), пишет «Сина синьвэнь».

«КНР демонстрирует устойчивый прогресс в развитии программы спутникового наблюдения за Землей. Китай уже сейчас занимается созданием инфраструктуры для гражданского использования космического пространства», — заявил главный инженер Государственной администрации КНР по науке, технологиям и промышленности для национальной обороны Тянь Юйлун.

Сотрудник администрации добавил, что власти КНР активно привлекают частные инвестиции для развития национальной космической программы.

По состоянию на сегодняшний день Китай подписал более 100 соглашений о сотрудничестве в космической отрасли с более чем 30 иностранными государствами.