Токио, 27 мая, 2016, 08:05 — ИА Регнум. Лидеры стран G7 по итогам саммита в Японии приняли декларацию, в которой поддержали сохранение санкций против России до полного выполнения Минских соглашений и отказались признавать воссоединение Крыма с РФ, говорится в документе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Переговоры

Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония готовы ввести дальнейшие санкции против России, если этого потребуют действия Москвы, уточняется в декларации.

При этом лидеры стран отметили важность сохранения диалога с Россией в целях обеспечения взятых ею на себя обязательств и норм международного права, что позволит достигнуть «всеобъемлющего устойчивого и мирного урегулирования кризиса». Также лидеры «Большой семерки» призвали все стороны украинского конфликта выполнить свои обязательства и в кратчайшие сроки провести выборы в Донбассе. Подчеркивается возможность урегулирования кризиса на юго-востоке Украины исключительно «дипломатическим путем».

Напомним, 26 мая в японском национальном парке Исэ-Симе открылся саммит G7. Ранее на саммите канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что санкции против России отменять рано.

Экономические санкции, направленные против российского нефтяного, оружейного и банковского секторов, которые ЕС ввел в 2014 году, действуют до июля этого года — их срок истекает 31 июля. Вопрос об их продлении будет обсуждаться на саммите 28−29 июня. За смягчение экономического эмбарго выступают пять стран — Венгрия, Кипр, Греция, Италия и Словакия.