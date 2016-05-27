Цхинвал, 27 мая, 2016, 07:44 — ИА Регнум. Президент Южной Осетии Леонид Тибилов согласился с мнением политического совета, рекомендовавшего перенести на 2017 год референдум по присоединению этой страны к России, пишет газета «Коммерсантъ».

Абхазия и Южная Осетия на карте

Отмечается, что политсовет при президенте Южной Осетии состоит их представителей законодательной и исполнительной власти и депутатов парламента. Они считают, что голосование, которое планировалось в этом году, нужно отложить.

Тибилов согласился с мнением политиков. «Мы видим настрой нашего народа и будем говорить о механизме проведения референдума, вести консультации с нашим союзником», — сказал он.

Тибилов и спикер южноосетинского парламента Анатолий Бибилов обнародовали совместное заявление, в котором излагалось обоснование переноса референдума. Голосование стоит перенести, чтобы «обеспечить стабильность общественно-политической обстановки в Республике Южная Осетия». В заявлении сообщается, что голосование пройдёт «после проведения выборов президента».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тибилов заявил об инициативе провести референдум в 2015 году. В апреле 2016 года администрация президента представила пояснительный документ о проведении референдума в июле 2016 года. В документе пояснялось, что на референдуме граждане должны будут решить, согласны ли они на изменения в Конституции, дающие право президенту, по согласованию с парламентом, обратиться к Москве с просьбой о принятии республики в ее состав в качестве нового субъекта.

23 мая стало известно, что члены политсовета при президенте Южной Осетии обсудят вопрос о референдуме 26 мая. Против идеи референдума высказался Вашингтон. Официальный представитель Госдепартамента Марк Тонер заявил, что США поддерживают «территориальную целостность и суверенитет Грузии».