Екатеринбург, 27 мая, 2016, 07:47 — ИА Регнум. На Среднем Урале отдыхом и оздоровлением будет охвачено не менее 330 тыс. детей. Из них в загородных оздоровительных лагерях будет оздоровлено не менее 44 тыс. детей, в санаторно-оздоровительных учреждениях — не менее 20 тыс. Об этом сообщили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

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В текущем году на проведение детской оздоровительной кампании из регионального бюджета выделено на 127 миллионов рублей больше, чем в 2015-м, — 1,2 миллиарда рублей. Большинство (58 из 73) загородных оздоровительных детских лагерей переведено на четыре смены, что позволит принять больше юных свердловчан. Не менее полутора тысяч детей Среднего Урала отправятся отдыхать на Черноморское побережье в рамках программы «Поезд здоровья».

Глава регионального Минобра Юрий Биктуганов сообщил, что средняя стоимость путёвки в загородные детские лагеря составляет 14 280 рублей на 21 день, а подавшие заявки родители оплачивают 10−20% от их стоимости. Также предусмотрены компенсации за самостоятельно приобретённые путёвки.

Напомним, ранее начальник управления образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева сообщила, что более 80% детей и подростков города смогут отдохнуть в муниципальных оздоровительных лагерях. На проведение детской оздоровительной кампании из региональной казны для Екатеринбурга выделено 264,3 миллиона рублей, и 28,9 миллиона рублей из муниципальной.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2015 году более 110 тысяч детей и подростков Екатеринбурга отдохнули за сезон в летних оздоровительных детских лагерях. Тогда, помимо загородных оздоровительных лагерей, в столице Среднего Урала было организовано 134 городских дневных лагеря.