Пекин, 27 мая, 2016, 06:10 — ИА Регнум. В рамках трехдневной рабочей поездки в провинцию Хэйлунцзян председатель КНР Си Цзиньпин посетил несколько военных частей НОАК, расположенных в непосредственной близости от российско-китайской границы.

takungpao.com Председатель КНР Си Цзиньпин посетил несколько военных частей НОАК, расположенных в непосредственной близости от российско-китайской границы

Си Цзиньпин поблагодарил военнослужащих за службу, и призвал «совершенствовать военное ремесло, выстраивая сильную китайскую армию». Китайский лидер расспросил солдат и офицеров о качестве питания, условиях жизни в казарме и о проблемах, волнующих военнослужащих. После чего офицеры НОАК продемонстрировали председателю КНР боеготовность военной техники, пишет «Синьхуа».

До инспектирования военных частей председатель КНР посетил китайскую половину острова Большой Уссурийский, переданный Китаю в 2008 г. в рамках демаркации российско-китайской границы. Си Цзиньпин призвал местные власти развивать на острове туризм и не допускать строительства промышленных объектов.