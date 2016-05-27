Пекин, 27 мая, 2016, 05:19 — ИА Регнум. Главное государственное управление КНР по контролю качества, инспекции и карантина опубликовало на своем сайте заявление, согласно которому более 2,16 млн автомобилей, произведенных на совместном предприятии SAIC-GM, будут отозваны из-за обнаруженного конструктивного дефекта.

i.md Американский автоконцерн GM

Как сообщили в управлении, причиной массового отзыва автомобилей GM стал дефект в двигателях, который может привести к коррозии клапанов. Под отзыв попадает 834 тыс. Buick Excelle, 1,15 млн Chevrolet Cruze, 159 тыс. Chevrolet Epica и 18,2 тыс. Chevrolet Aveo, пишет «Синьхуа».

Дефект был обнаружен в автомобилях, произведенных в КНР в период с 14 февраля 2009 г. по 27 апреля 2016 г. Владельцы указанных моделей должны обратиться к официальным дилерам GM, где им предоставят бесплатную диагностику и ремонт автомобилей. Отзыв автомобилей начнется 15 августа и продлится до конца года.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 25 мая стало известно, что итальянский производитель Maseratti отзовет в КНР около 20 тыс. автомобилей из-за конструктивного дефекта в системе крепления заднего моста.