Токио, 27 мая, 2016, 05:04 — ИА Регнум. Лидеры стран «семёрки» признают важность диалога с Россией, но выступают за продолжение политики санкций. Об этом говорится в декларации, принятой по итогам саммита G7 в Японии.

newimages.ru Единомышленники.

«Срок действия санкций связан с полной реализацией Россией Минских соглашений. Санкции могут быть сняты, когда Москва выполнит эти обязательства», — приводит текст декларации ТАСС.

При этом в документе отмечается, что лидеры G7 признают важность «продолжения диалога с Россией в целях обеспечения взятых ею на себя обязательств и норм международного права для достижения всеобъемлющего устойчивого и мирного урегулирования кризиса».

Как сообщало ИА REGNUM, отношения между Москвой и Западом ухудшились на фоне кризиса на Украине и воссоединения Крыма с Россией.

Сперва США и ЕС ввели санкции против отдельных российских физических лиц и компаний. Затем западные «ограничительные меры» были введены в отношении целых секторов экономики РФ. В ответ Москва ввела эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели против России «ограничительные меры».