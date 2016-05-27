Пекин, 27 мая, 2016, 04:34 — ИА Регнум. Государственная администрация КНР по науке, технологиям и промышленности для национальной обороны опубликовала заявление, согласно которому в 2017 г. будет начат III этап лунной программы страны, подразумевающий доставку образцов лунного грунта на Землю. Космический аппарат «Чанъэ-5» отправится к поверхности Луны во второй половине 2017 г.

ruvr.ru Дотянуться до луны

В документе упоминается, что ведущаяся в настоящее время разработка сверхтяжелой ракеты Long March 9 позволит к 2030 г. отправить на Луну первую китайскую экспедицию. Стартовая масса ракеты составит около 3 тыс. тонн, пишет «Сина синьвэнь».

К 2020 г. Китай будет готов отправить космический аппарат на Марс. Ожидается, что первый полет в рамках новой космической программы КНР состоится не ранее, чем через 5 лет.

В 2007 г. Китай начал изучение поверхности Луны, запустив первый лунный модуль Чанъэ-1. В 2013 г. Чанъэ-3 успешно приземлился на Луне, таким образом Китай стал третьей страной, после США и СССР, которой удалось доставить космический аппарат на лунную поверхность.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в начале марта китайский лунный модуль Чанъэ-3 установил новый рекорд по длительности работы на поверхности Луны. Чанъэ-3 успешно передает данные ученым из КНР уже более 2 лет.