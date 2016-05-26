Москва, 27 мая, 2016, 01:58 — ИА Регнум. Председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков прокомментировал позицию Госдепартамента США по референдуму о вхождении Южной Осетии в состав России.

argumenti.ru Алексей Пушков — председатель Комитета Государственной Думы по международным делам

«США не поддерживают идею референдума о вхождении Южной Осетии в состав России. Тот самый случай, когда мнение США не имеет никакого значения», — написал депутат 27 мая в своём микроблоге в Twitter.

Как передавало ИА REGNUM, 26 мая официальный представитель Госдепартамента США Марк Тонер, комментируя идею референдума в Южной Осетии, заявил, что Вашингтон «поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии, и это включает Южную Осетию».

Напомним, в 2017 году в Южной Осетии состоится референдум, на котором жители республики примут решение по поводу присоединения к России. Президент республики Леонид Тибилов и председатель парламента Анатолий Бибилов подписали соответствующее заявление.