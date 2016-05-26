Женева, Швейцария, 26 мая, 2016, 23:10 — ИА Регнум. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура надеется «как можно быстрее» возобновить мирные межсирийские переговоры, но не назначил для них конкретную дату, передает US News. По его расчетам, встречи в Швейцарии «определенно не» начнутся в предстоящие две-три недели.

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Соответствующее заявление дипломат опубликовал после того, как по видео-конференции из Женевы информировал Совет Безопасности ООН о ситуации в Сирии. В нем говорится о том, что «де Мистура подтвердил необходимость наблюдения прогресса на земле — в частности, в контексте прекращения боев и гуманитарного доступа».

Отсутствие точной даты следующих переговоров между правительством Сирии и оппозицией говорит об активизации военного противостояния в арабской стране и сложностях доставки гуманитарных грузов под эгидой ООН.