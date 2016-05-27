Москва, 27 мая, 2016, 08:00 — ИА Регнум. В России началась разработка некоторых элементов боевого железнодорожного комплекса «Баргузин». А это значит, что вскоре в строй встанет ненавидимый нашим потенциальным противником за свою неуязвимость новый ракетный поезд. Военный эксперт ИА REGNUMЛеонид Нерсисян делится подробностями нового, неуловимого для врага оружия России.

БЖРК 15П961 «Молодец» с межконтинентальной баллистической ракетой 15Ж61 (РТ-23 УТТХ)

«Баргузин» будет значительно легче своего советского предшественника БЖРК «Молодец», что значительно улучшит его маскировку. При этом меньшее количество боеголовок на новых БЖРК будет сполна компенсироваться их точностью относительно предшественников.

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