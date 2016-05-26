Лондон, 26 мая, 2016, 22:22 — ИА Регнум. Португальский специалист Жозе Моуринью подписал контракт с английским футбольным клубом «Манчестер Юнайтед». Об этом в четверг, 26 мая сообщил Sky Sports.

Aleksandr Osipov Жозе Моуринью

По информации издания, 53-летний наставник встретился с исполнительным директором английского клуба Эдом Вудвордом в одном из отелей Лондона и поставил свою подпись под документами.

Отметим, что на посту главного тренера «МЮ» Моуринью заменит голландского специалиста Луи ван Гала, который был отправлен в отставку за неудовлетворительные результаты команды.

Официальной информации от клуба пока не поступало.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Манчестер Юнайтед» по итогам сезона занял пятое место в английской Премьер-лиге (АПЛ), а также завоевал Кубок Англии.

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