Катания, Италия, 26 мая, 2016, 20:55 — ИА Регнум. Чемпион России"Кристалл» в 1/8 финала играл с вторым призёром «Крыльями Советов». Первая треть закончилась вничью, 2:2. Во второй трети «Крылья Советов» прибавили в игре и забили три безответных мяча. Но «Кристалл» сдаваться не собирался, Ю и в последней трети матча сравнял счёт. Сравнял, и собирался дожать соперников, но получилось наоборот. За минуту до конца «Крылья Советов» забили ещё один гол, и он стал победным.

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«Локомотив» ( Россия ) — «Hemako Sztutowo» (Польша) 3:0

( ) — «Hemako Sztutowo» (Польша) ПФК «Кристалл» (Россия) — «Крылья Советов» (Россия) 5:6

Четвертьфиналы будут сыграны завтра, 27 мая.