Дамаск, 26 мая, 2016, 19:07 — ИА Регнум. Авиация коалиции США нанесла удар по позициям террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) в районе Пальмиры (Сирия). Об этом, как передает RT, сообщает командование США на Ближнем Востоке.

ИА REGNUM Непростые взаимоотношения

По предварительным данным, целью коалиции было тактическое подразделение членов незаконного вооруженного формирования и один автомобиль.

При этом командующий авиацией генерал-лейтенант Чарльз Браун отметил, что воздушный удар по членам ИГ наносился без согласования с военными РФ, которые работают в том же районе.

«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.