Ашхабад, 26 мая, 2016, 18:30 — ИА Регнум. В Государственном культурном центре Туркмении состоялась презентация новой книги президента Гурбангулы Бердымухамедова «Arsyn nepisligi» («Красота небесная»), издание которой приурочено к широко отмечаемому в этой стране Празднику туркменского ковра.

Сергей Прокудин-Горский. Туркмены, стоящие на ковре перед юртой. 1905-1915

Отмечается, что написанный туркменским лидером сборник представляет собой философское осмысление искусства национального ковроделия. Книга была издана на туркменском, английском и русском языках, что делает ее доступной для самой широкой читательской аудитории во многих уголках мира.

«Эта книга — путешествие в мир величественного искусства, чудотворная сила которого хранилась народом в течение многих тысячелетий, где на основе своих мудрых рассуждений лидер нации весьма тонко раскрывает глубочайший смысл, заложенный в орнаментальной символике туркменских ковров. Тонкая лирика и изящная поэтика — так можно охарактеризовать стиль повествования этой замечательной книги, которая увлекает читателя в чудесный край вдохновения, открывая таинство рождения ковра, его красок и гёлей, прослеживая эволюцию магических символов, наделявшихся в прежние времена воображением наших предков сверхъестественной силой», — подчеркивает госиздание.

ИА REGNUM напоминает, что президент Гурбангулы Бердымухамедов является автором целого ряда книг, посвященных здравоохранению, образованию, проблемам водопользования, ахалтекинским скакунам и туркменским коврам. Отметим также, что в этой стране и за рубежом регулярно издаются сборники с высказываниями и измышлениями туркменского лидера. Только в 2016 году в Туркмении были опубликованы уже четыре его книги.