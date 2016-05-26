Москва, 26 мая, 2016, 19:03 — ИА Регнум. Россия начнет поставлять свою нефть и нефтепродукты в Грецию. В пятницу, 27 мая, во время визита президента РФ Владимира Путина в Афины «Роснефть» и греческая Hellenic petrolеum планируют подписать соответствующее соглашение о поставках. Известно об этом стало от помощника главы государства Юрия Ушакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Также готово подписание соглашения между «Роснефтью» и компанией Hellenic petroleum об основных условиях поставки нефти и нефтепродуктов», — заявил помощник президента, добавив, что с российской стороны соглашение будет подписывать глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Кроме соглашения о поставках российской нефти и нефтепродуктов, РФ и Греция планируют подписать декларацию о партнерстве в интересах модернизации, программы действия в области туризма на период с 2016 по 2017 год, а также другие документы. Ожидается, что всего во время визита Владимира Путина в Афины будет подписано восемь документов о российско-греческом сотрудничестве в различных областях.

Как отметил Ушаков, соглашение о поставках российской нефти нефтепродуктов уже готово к подписанию, однако сам помощник знает об условиях сделки. При этом он подчеркнул, что энергетическое вопросы имеют большое значение в контексте визита президента в Грецию.

Так, ранее ИА REGNUM писало, что в настоящее время Россия разрабатывает проект газопровода, через который «голубое топливо» будет поступать в Грецию и Италию, а страной-транзистором станет Болгария, о чем также сообщил Юрий Ушаков. По его словам, Греция выступает за возрождение «Южного потока», так как этот проект весьма выгоден для Афин.

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Напомним, что летом прошлого года российский министр энергетики Александр Новак рассказал о том, что Москва собирается помогать Греции с восстановлением экономики, находящейся в ужасном состоянии из-за кризиса, путем сотрудничества в энергетической сфере. Тогда же Новак сообщил, что Россия ищет возможности организации прямых поставок сырья в Грецию, в частности, глава Минэнерго затронул вопрос экспорта нефти и нефтепродуктов.

Однако до введения США и Евросоюзом против Ирана санкций из-за ядерной программы страны, именно Иран был главным поставщиком «черного золота» и нефтепродуктов в Грецию. Например, в 2011 году Афины покупали у ИРИ по сто тысяч баррелей в сутки на протяжении всего года. Такие объемы занимали треть всего импорта нефти Греции. Посте того, как в конце января антииранские санкции были сняты, греческая Hellenic договорилась о возобновлении поставок с этой страной.

Примечательно, что в преддверии визита российского президента в Грецию европейские СМИ писали о том, что Афины не планируют сотрудничать с Россией по ряду энергетических вопросов. В частности, речь шла о публикации издания EurActiv, в которой сообщалось о том, что греческая сторона не намерена продолжать переговоры по газопроводу «Посейдон». В ответ на это заместить директора Фонда национальной энергобезопасности (ФНЭБ) по газовым проектам Алексей Гривач сообщил корреспонденту ИА REGNUM :

«Этот проект прежде всего в интересах Греции, поскольку позволит построить еще один газопровод. Кстати, газопровод ТАР, который строили вчера, не принесет вообще никаких дивидендов греческому правительству. Никаких платежей в счет транзита он (ТАР — прим. ред.) не предполагает», — заявил эксперт.