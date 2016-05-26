Цхинвал, 26 мая, 2016, 17:37 — ИА Регнум. Референдум о вхождении Южной Осетии в состав Российской Федерации планируется провести в 2017 году. Об этом, как передают «Известия», говорится в совместном заявлении президента республики Леонида Тибилова и спикера парламента Анатолия Бибилова.

ИА REGNUM Единство

Известно, что заявление принято по итогам заседания политсовета при президенте республики.

«Руководствуясь долгосрочными интересами югоосетинского народа… выступаем с заявлением о поддержке решения политсовета при президенте республики Южная Осетия о целесообразности проведения референдума о вхождении республики Южная Осетия в состав РФ в 2017 г», — говорится в документе.

Отмечается, что референдум о вхождении Южной Осетии в состав Российской Федерации планируется провести после выборов президента в непризнанной республике.

Как сообщало ИА REGNUM, о намерении провести референдум по вопросу о вхождении Южной Осетии в состав РФ власти республики заявили в октябре 2015 года. Тогда президент страны Леонид Тибилов напомнил, что в 1992 году жители Южной Осетии проголосовали за независимость республики от Грузии и воссоединение с РФ, а в 2006 году более 90% жителей республики сказали «да» статусу независимого государства и международному признанию.

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