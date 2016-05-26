Москва, 26 мая, 2016, 17:12 — ИА Регнум. Официальное заявление Союза производителей БАД о том, что некоторые отечественные биодобавки могут представлять опасность для потребителей, сопровождалось сегодня, 26 мая, скандалом. В ходе состоявшейся в Москве пресс-конференции приглашенные эксперты уходили от конкретных вопросов, озвучивали разные данные и жестко спорили между собой.

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Как рассказала выступавшая на пресс-конференции профессор РУДН, доктор медицинских наук Светлана Орлова, входящая в совет Союза производителей БАД, наиболее уязвимыми с точки зрения фальсификата сегодня являются три группы биологически активных добавок — спортивное питание, особенно для бодибилдеров, добавки для снижения веса и противовоспалительные препараты. В ходе лабораторного анализа в них периодически обнаруживаются такие неожиданные компоненты, как включения анаболических стероидов, аспирин, пурген и даже наркотические субстанции.

Наибольшее внимание участников встречи привлекли БАДы против эректильной дисфункции. Под огонь критики попали «Али Капс» и «Сеалекс», распространяемые на российском рынке компанией РИА «Панда». По словам представителей Союза производителей БАД, в некоторых партиях этих добавок был найден компонент лекарственных средств тадалафил, что недопустимо для биологических добавок.

Ранее эту информацию уже опровергал президент «Панды» Дмитрий Дергачев. «Мы не получали официального подтверждения ни от одного из уполномоченных органов ни России, ни Казахстана, — рассказал он. — Очень много нестыковок, накладок, ошибок. Указывается, что якобы на рынке найдены препараты с тадалафилом определённых серий, но эти серии никогда не выпускались». По мнению президента компании, за критиками его товара стоят конкуренты.

Вероятность того, под знаменем заботы о здоровье граждан России ведутся конкурентные разборки, заинтересовала и журналистов. На членов Союза производителей БАД обрушился град нелицеприятных вопросов. Например, у них спрашивали, может ли их организация, объединяющая такие явно нероссийского происхождения компании как «Гербалайф», «Амвэй» и «Пфайзер», диктовать свои условия отечественному рынку, или проверяли ли они собственные препараты на наличие в них опасных добавок.

Эксперты были вынуждены признать, что товары участников Союза производителей БАД в этот раз проверки избежали. А в том, что речь не идет о лоббировании, например, интересов того же «Пфайзера», собравшихся должен был убедить тот факт, что «Пфайзер» вступил в союз в 2010 году.

Когда речь зашла о масштабах оборота фальсификата на рынке лекарственных средств и БАД, участники пресс-конференции сначала называли самые разные цифры — 4%, 15%, 20% и 30%, а в конце концов признались, что никто таким анализом не занимался. На последовавшую из зала просьбу «не устраивать балаган и как-то сперва договориться между собой» острее всего отреагировал Константин Эллер из НИИ питания. Он поднялся и покинул зал конференции, бросив, что «балаган устраивать не будет».

По данным производителя, «Али Капс» и «Сеалекс» в 2014 году вошли в топ-7 продаваемых в России БАДов и продавались сотнями тысяч упаковок. Роспотребнадзор решил проверить состав этих препаратов только после обращения Союза производителей БАД. Как напомнили представители РИА «Панда», входящий в состав союза «Пфайзер» тоже производит средства для повышения потенции.