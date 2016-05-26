Волгоград, 26 мая, 2016, 17:02 — ИА Регнум. В Волгограде на крупной взятке попался оперативник уголовного розыска. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МВД 26 мая, подозреваемый был задержан коллегами в момент получения денежных средств.

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Сумма, которую запросил полицейский за свои «услуги» внушительная — 2 млн рублей. Как уточнили в правоохранительном ведомстве, подозреваемый потребовал «вознаграждение за труды» с жителя Волгограда, которого обвинили в незаконном обороте наркотиков. Взамен он обещал не предоставлять следствию сведения, способствующие переквалификации дела на более тяжкий состав преступления.

В момент получения денежных средств подозреваемый был задержан оперативными сотрудниками. В настоящее время в отношении стража порядка возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки за незаконное действие в особо крупном размере, сопряженные с вымогательством взятки). Кроме того, по результатам проведенной служебной проверки сотрудник полиции уволен со службы в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. К строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены и непосредственные руководители сотрудника полиции.