Ташкент, 26 мая, 2016, 16:53 — ИА Регнум. Китайская Tianjin Ring-Top Petroleum Manufacturing Co. Ltd намерена организовать в Узбекистане первое производство стальных горячедеформированных бесшовных труб, передает газета «Экономическое обозрение».

Paul Goyette Стальные трубы на металлобазе

Кроме того, планируется выпуск металлической строительной арматуры. «Проект стоимостью $30 млн будет реализован в 2017—2020 годах на базе АО «Узметкомбинат» в городе Бекабаде», сообщает издание.

На первом этапе мощность нового предприятия составит 100 тыс. тонн трубной продукции, которая будет направлена на нужды газодобывающей и химической промышленности.

«С выходом на проектную мощность предприятие станет выпускать 280 тыс. тонн в год востребованной на внутреннем рынке продукции», пишет газета.