Донецк, 26 мая, 2016, 16:31 — ИА Регнум. Шесть украинских военнослужащих погибли в ходе сегодняшней попытки ВСУ прорывать позиции сил ДНР под Авдеевкой. Об этом на брифинге сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Mstyslav Chernov Атака отбита

Напомним, украинские войска днем 26 мая предприняли попытку прорвать позиции сил ДНР.

«В результате очередного преступного приказа военно-политического руководства Украины сегодня после полудня 58-ая бригада ВСУ атаковала наши позиции в районе промзоны н.п. Авдеевка. Боестолкновение началось после 12 часов… украинские силовики пытались обойти позиции ДНР в районе Ясиноватского блокпоста с одной стороны и выйти с другой стороны на Ясиноватскую развилку. Задача была перерезать трассу Донецк-Горловка, чтобы у них был открыт путь на Донецк», — сказал Басурин.

По его словам, на совести командования ВСУ шесть погибших военнослужащих и около десятка раненых украинских силовиков.

«Украинские подразделения были отброшены на исходные позиции, однако при отражении атаки двое военнослужащих ДНР погибли, один получил ранение», — заявил Басурин.

По его словам, о ситуации немедленно будут информированы представители миссии ОБСЕ.