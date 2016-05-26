Тихвин, Ленинградская область, 26 мая, 2016, 16:04 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетит одну из областных школ, и пройдет все испытания Единого государственного экзамена вместе с ее учениками, заодно проверив готовность школ к проведению ЕГЭ в соответствии с федеральными требованиями. Соответствующее намерение он высказал сегодня, 26 мая, в ходе заседания областного правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1965. СССР На экзамене

Прийти в одну из школ Ленинградской области губернатор намерен уже завтра, 27 мая. «ЕГЭ — это сегодня шанс поступить в выбранное учебное заведение. Но понимаем, что это большой стресс и для родителей, и для учеников. И такие драконовские методы контроля сказываются и на психологии. Планирую завтра побывать в одной из школ, где будет проходить ЕГЭ. Я пройду вместе с учениками все этапы, начиная от сдачи телефона заканчивая подпиской о том, что у меня нет со мной секретной литературы в виде микропленок и всего остального. С тем, чтобы самому почувствовать, как это проходит. Я не назвал школу и не назвал район, заметьте», — сказал Александр Дрозденко.

Однако губернатору напомнили, что его не должны пустить, если он предварительно не зарегистрировался и не получил пропуск. «В ФСБ меня без пропуска пускают, а вот завтра проверим, пустят ли в школу во время ЕГЭ», — пошутил он в ответ.

Напомним, в 47-м регионе завтра начнутся первые ЕГЭ по литературе. Как сообщила заместитель председателя комитета общего и профессионального образования Ленобласти Светлана Хотько, в регионе организовано 40 пунктов проведения единого государственного экзамена и 17 пунктов проведения государственного выпускного экзамена для 70 детей с ограниченными возможностями здоровья. Всего участвовать в итоговой аттестации будет 5475 выпускников и 531 выпускник прошлых лет. Регионов выделено 35 млн рублей на проведение экзамена в этом году.