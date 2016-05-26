Вильнюс, 26 мая, 2016, 15:47 — ИА Регнум. Председатель партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы Габриэлюс Ландсбергис, оценивая информацию Еврокомиссии относительно грозящих Литве санкций за возможное злоупотребление компанией Lietuvos geležinkeliai (Литовские железные дороги — ЛЖД) доминирующим положением, утверждает, что руководитель компании должен немедленно покинуть должность, а политическая ответственность ложится на министра Римантаса Синкявичюса и бывшего министра транспорта и связи, на нынешнего премьера Альгирдаса Буткявичюса, сообщили ИА REGNUM сегодня, 26 мая, в партии консерваторов.

Цитата из к/ф «Джентльмены удачи». Реж. Александр Серый. 1971. СССР Спор

«Проблемы, вызванные компанией Lietuvos geležinkeliai, грозят Литве штрафами, достигающими десятков миллионов евро. За многолетнее бездействие в первую очередь ответственен руководитель предприятия Стасис Дайлидка, не меняющийся уже много лет. Поэтому правительство должно немедленно предпринять решительные изменения в компании, а руководитель должен покинуть должность. Должно немедленно начаться осуществление предложения Комиссии разделить предприятие на два отдельных — по управлению инфраструктурой и по перевозу грузов и пассажиров. Политическая ответственность за сложившееся положение и бездействие ложится на министра транспорта и связи Синкявичюса и на премьера Буткявичюса», — сказал Ландсбергис.

По его словам, политическая ответственность ложится также и на действующего премьера, бывшего министра транспорта и связи Буткявичюса, так как проблему участка Рянге создали именно тогда, когда у него, как министра, находилась в подчинении компания Lietuvos geležinkeliai.

Согласно сообщению ЕК, компания Lietuvos geležinkeliai остановила движение между Литвой и Латвией в сентябре 2008 года, а через месяц разобрала рельсы, которые до сих пор не восстановлены. Таким образом были ограничены возможность перевоза грузов между Литвой и Латвией.

Официальное расследование по поводу деятельности Lietuvos geležinkeliai ЕК начала в марте 2013 года.

Отметим, что как раз осенью 2008 года в Литве прошли парламентские выборы, после которых правящую коалицию как раз сформировали консерваторы и либералы, так что по сути начало конфликта с Латвией отмечено именно в дни, когда правительство контролировали сами консерваторы. Руководитель ЛЖД не сменился в том числе и при них. Министром транспорта в те годы был не Буткявичюс, а либерал Элигиюс Масюлис, которому в эти дни предъявлены обвинения в торговле влиянием, взяточничестве и незаконном обогащении.

Читайте также: Еврокомиссия грозит оштрафовать Литву на миллионы евро из-за Латвии