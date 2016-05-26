Воронеж, 26 мая, 2016, 15:34 — ИА Регнум. Изменения в закон «О закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями Воронежской области» внесли депутаты Воронежской областной думы на заседании 26 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облдумы.

pixabay.com Сельская дорога

«С 1 января 2017 года полномочия сельских поселений в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения передаются на уровень муниципального района», — пояснил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.

Спикер напомнил, что с 1 января 2016 года в целях содержания, ремонта и развития сети автомобильных дорог местного значения во всех сельских поселениях Воронежской области образованы муниципальные дорожные фонды. При этом сельские поселения являются наименее финансово обеспеченными по сравнению с другими муниципальными образованиями, другой проблемой является острый дефицит квалифицированных кадров. Таким образом, муниципальные дорожные фонды ограничены в качественном и своевременном выполнении возложенных на них задач по содержанию и ремонту дорог общего пользования местного значения.

«Передача полномочий на уровень муниципального района позволит повысить уровень возможностей органов местного самоуправления за счет аккумулирования средств дорожных фондов. Районы смогут выполнять более значительные объемы дорожных работ, повысят эффективность деятельности подрядных организаций, привлекут квалифицированные кадры», — рассказал председатель Воронежской областной думы.