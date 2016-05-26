Токио, 26 мая, 2016, 15:20 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила на саммите G7 в Японии, что говорить об отмене санкций ЕС против России еще рано, сообщает Reuters.

ИА REGNUM Санкции

По ее словам, решение о санкциях будет принято в конце июня, пока члены ЕС настроены на продление. Она также отметила сохранение рисков для мировой экономики, несмотря на то, что есть признаки ее стабильного роста. Проблемой для многих стран, по мнению Меркель, были низкие цены на нефть.

Экономические санкции, направленные против российского нефтяного, оружейного и банковского секторов, которые ЕС ввел в 2014 году, действуют до июля этого года — их срок истекает 31 июля.

Вопрос об их продлении будет обсуждаться на саммите 28−29 июня. За смягчение экономического эмбарго выступают пять стран — Венгрия, Кипр, Греция, Италия и Словакия.

Как сообщало ИА REGNUM, отношения между Москвой и Западом ухудшились на фоне кризиса на Украине и воссоединения Крыма с РФ. Сперва США и ЕС ввели санкции против отдельных физических лиц и компаний РФ. Затем западные «ограничительные меры» были введены в отношении целых секторов экономики РФ.

В ответ власти РФ ввели эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели «ограничительные меры» против страны.