Стокгольм, 26 мая, 2016, 14:39 — ИА Регнум. Парламент Швеции в среду, 25 мая, ратифицировал так называемое соглашение о поддержке принимающей стороны (Host Nation Support Agreement). Как сообщает издание The Local, предложение Левой партии отложить рассмотрение соглашения с НАТО в итоге было отвергнуто: 291 депутат против 21.

rtcg.me Флаги Швеции и НАТО

Соглашение нейтральной Швеции с Североатлантическим альянсом было подписано еще в сентябре 2014 года. Документ подразумевает, что будут проводиться совместные учения, на территории королевства может быть размещена военная техника НАТО, альянс будет оказывать помощь в кризисных ситуациях, но только по запросу самой «принимающей стороны». «Договор с НАТО — это рамочное соглашение, которое упрощает проведение операций и учений в мирное время, но также может использоваться, чтобы облегчить совместные действия в случае кризиса или войны. Это вполне соответствует политике безопасности и солидарности, которую Швеция проводит много лет при широком политическом консенсусе», — отмечают сторонники соглашения.

При этом документ не предусматривает размещения ядерного оружия на территории королевства. Как поясняет издание, после ратификации потребуется внести несколько изменений в шведское национальное законодательство, чтобы у военных альянса в стране были необходимые права и привилегии. Соглашение вступит в силу с 1 июля 2016 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сорвать или же отложить голосование по этому противоречивому вопросу, который расколол шведское общество, мог бы возможный альянс двух крайних шведских политических сил — Левой партии и правых Шведских демократов, что действительно обсуждалось накануне голосования. «В парламенте явное большинство за соглашение о поддержке принимающей стороны. Левая партия и мы — это около 20% членов палаты», — отмечал днем ранее лидер Шведских демократов Джимми Окессон. По его словам, альянс с оппонентами отодвинул бы сроки голосования. Однако в итоге объединения не состоялось, к чему левые, впрочем, были готовы.

Напомним, что в 2014 году Швеция активно раскручивала скандал с якобы обнаруженной российской подводной лодкой у берегов Швеции. Затратив на поиски около 3 млн долларов, лодку так и не нашли. Позже сообщили, что за лодку приняли шведское техническое судно.

На этом фоне в СМИ Швеции была раскручена массовая антироссийская истерия с призывом вступить в НАТО.

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