Бухарест, 26 мая, 2016, 14:39 — ИА Регнум. Румыния заручилась поддержкой США относительно инициативы Бухареста о создании флотилии НАТО в Черном море. Об этом заявил по итогам визита в Вашингтон и встречи с вице-президентом США Джозефом Байденом премьер-министр Румынии Дачиан Чолош, передает корреспондент ИА REGNUM.

Николай Красовский. Бомбардировка Севастополя англо-французским флотом. 1905

По словам Чолоша, Румыния намерена поднять этот вопрос на июльском саммите НАТО в Варшаве. Это является частью более широкой инициативы об усилении присутствия союзников на восточном фланге — от Балтийского моря до Черного моря, добавил он.

В свою очередь в Белом доме по итогам встречи Байдена с Чолошем сообщили, что помимо подготовки к саммиту НАТО в Варшаве в ходе переговоров затрагивались темы развития энергетического сектора Румынии для обеспечения европейской энергобезопасности, а также поддержки и продвижения реформ в Молдавии.

Напомним, Румыния рассчитывает, что на июльском саммите НАТО в Варшаве будет утверждено решение о создании в Румынии «союзного флота» на Черном море, в состав которого войдут также военные корабли Украины и Грузии. По словам министра обороны Румынии Михни Мотока, Киев и Тбилиси уже «подавали сигналы, демонстрирующие интерес с их стороны к присоединению к такой объединенной платформе».