Донецк, 26 мая, 2016, 14:18 — ИА Регнум. Украинские войска днем 26 мая предприняли попытку прорвать позиции сил ДНР между Авдеевкой и Ясиноватой (агломерация Донецка). Об этом сообщает ДАН со ссылкой на информацию оперативного командования ДНР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Под шумок

«Командование ВСУ сегодня около 12:00 предприняло попытку прорыва в районе Авдеевки, есть жертвы», — сказал источник.

Отмечается, что боестолкновение проходит в непосредственной близости к стратегической трассе Донецк — Горловка. В последние месяцы — это одна из наиболее горячих точек на линии соприкосновения в Донбассе, противостояние здесь началось 7 марта 2016 года. Поскольку украинские силовики открывали огонь по гражданскому транспорту, руководство ДНР приняло решение о закрытии движения.

В свою очередь, заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что как минимум двое военнослужащих погибли, еще один получил ранение в результате попытки ВСУ прорвать под Авдеевкой позиции сил ДНР. Он также заявил, что указанная атака отражена.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне президент Украины Петр Порошенко после возвращения Савченко на Украину заявил: «Как мы вернули Надежду, так мы и вернем Донбасс и Крым».

В свою очередь, глава ДНР Александр Захарченко отметил, что участившиеся в последнее время обстрелы, которым украинские военные и каратели регулярно подвергают города ДНР, имеют для Киева сразу несколько значений — в том числе Киев усилил обстрелы ДНР, чтобы ЕС не возобновил сотрудничество с Россией.

Также он предупреждал, что если у Киева не выдержат нервы, и они пойдут в наступление — тогда пощады им не будет.