Москва, 26 мая, 2016, 14:16 — ИА Регнум. Официальные курсы доллара США и евро понижены к рублю на 27 мая, говорится в сообщении Банка России.

ИА REGNUM Рубль к доллару

Евро подешевел на 61,78 копейки до 72,8418 рубля. Доллар США опустился к рублю на 68,87 копейки ниже предыдущего показателя и составил 65,2062 рубля.

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45), рассчитанная по официальным курсам ЦБ РФ на 27 мая, составила 68,6422 рубля, она потеряла 65,68 копейки.