Астана, 26 мая, 2016, 13:52 — ИА Регнум. В 2017 году Казахстан намерен экспортировать 7 миллиардов кубических метров газа в Китайскую народную республику. Об этом сегодня на брифинге в Астане рассказал председатель Совета директоров акционерного общества «КазТрансГаз» Кайрат Шарипбаев. Брифинг был посвящен подписанию соглашения между АО «КазТрансГаз» и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Как отмечается в сообщении пресс-службы, ЕБРР выделяет 294 миллиона евро (21,37 млрд руб) на реализацию двух проектов АО «КазТрансГаз».

kremlin.ru Лидеры Китая, Казахстана и России

Первый проект — реконструкция и капитальный ремонт подземного газохранилища «Бозой». На эти цели планируется потратить 242 млн евро (17,59 млрд руб), полученных от ЕБРР. В рамках проекта планируется увеличить объемы газохранилища, которое на сегодняшний день рассчитано на 5 миллиардов кубических метров газа.

Сообщается, что дополнительные объемы хранения помогут обеспечить резерв для новых экспортных маршрутов и станут базой для магистрального газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент».

Напомним, строительство газохранилища «Бозой» было начато в 2010 году, в рамках соглашения, подписанного 18 августа 2007 года между Казахстаном и Китаем «О сотрудничестве в строительстве и эксплуатации газопровода Казахстан-Китай». В июле 2012 года были произведены первые поставки природного газа в объеме 30 миллионов кубометров с месторождений компании «Казахойл Актобе».

«Бозой» является частью газопровода «Бейнеу-Бозой-Чимкент» диаметром трубы 1067 мм. Он проходит по территории Мангистауской, Актюбинской, Кзыл-Ординской и Южно-Казахстанской областей. Мощность газопровода — до 10 млрд кубометров газа в год. Его общая протяженность составляет 1475 км.

Отметим также, что 25 мая вице-министр национальной экономики Казахстана Тимур Жаксылыков сообщил, что строительство второй очереди данного газопровода в перспективе позволит осуществлять поставки российского газа в Китай.

По его словам, полное завершение проекта, после строительства всех компрессорных станций, планируется в 2017 году. По итогам реализации проекта появится возможность газификации около 600 населенных пунктов, полностью снабдить юг Казахстана отечественным газом и снизить импортозависимость страны.

Второй проект, на который ЕБРР выделит 52 миллиона евро (3,7 млрд руб) направлен на модернизацию, реконструкцию и новое строительство газораспределительных сетей населенных пунктов в Мангистауской и Актюбинской областях. Охват потребителей природного газа в указанных регионах будет увеличен на 12 тысяч абонентов.

«В минувшем 2015 году мы инвестировали в Казахстан порядка 800 миллионов долларов (52 млрд руб.). Инвестиции преимущественно коснулись тех сегментов экономики, которые не относятся к нефтегазовому сектору. В текущем году мы предполагаем добиться не менее высокого уровня сотрудничества. В частности, подписанные сегодня проекты, являются частью наших планов», — заверил Сума Чакрабарти.

АО «КазТрансГаз» — национальный оператор Казахстана в сфере газа и газоснабжения. В состав группы Компании АО «КазТрансГаз» входят добывающие, транспортирующие и реализующие газ и продукты его переработки предприятия и организации.

23 мая международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило по национальной шкале рейтинги семи казахстанских государственных компаний. Долгосрочные национальные рейтинги КТГ и ее дочерних компаний — «Интергаз Центральная Азия» (ИЦА), «КазТрансГаз Аймак» (КТГ Аймак) тогда были понижены с уровня «AA+(kaz)» до «AA (kaz)», прогноз — «Стабильный».

Между тем, по данным российского информационного портала Наследие.Ru, газотранспортная система Казахстана была признана лучшей в Центральной Азии: общая протяженность казахстанских магистральных газопроводов составляет более 19 тысяч километров, на которых работают 56 компрессорных станций, установлено 316 газоперекачивающих агрегата. «Как заявляют международные эксперты, газотранспортная система Казахстана находится в отличном состоянии и способна пропустить до 85 млрд. кубометров газа, с перспективой увеличения объемов прокачки до 120 млрд. кубометров в год», — говорится в публикации.