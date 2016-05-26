Москва, 26 мая, 2016, 13:38 — ИА Регнум. Президент России, принимая решение о помиловании гражданки Украины Надежды Савченко, по своему положению руководствовался «большой» политикой, то есть исходил из сочетания текущих и долгосрочных внешнеполитических интересов страны в целом. Такой вариант событий, скорее всего, рассчитывался заранее. Поэтому некоторый «просчет» данного решения заключается в том, что, мягко выражаясь, совершенно в стороне оказалось общественное мнение жителей России, которое формируется средствами массовой информации, заявил профессор кафедры управления рисками, страхования и ценных бумаг РЭУ им.Г.В.Плеханова Владимир Галанов, комментируя корреспонденту помилование Савченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

«Телевидение и пресса многие месяцы «клеймили позором» Савченко и российский суд, учитывая все обстоятельства, приговорил ее к самым суровым наказаниям. Налицо явное противоречие между целями внешней и внутренней политики. С одной стороны, общество было «агрессивно» настроено против Савченко, а, с другой стороны, имеет место ее помилование без веских публичных оснований, то есть явно вопреки этому настрою. Патриотические чувства общественности доходят до «кипения», «зашкаливают», но вдруг обстоятельства меняются, и весь созданный настрой игнорируется. Теперь уже задним числом средства массовой информации «доказывают» рядовому гражданину, что он, кроме патриотических чувств, должен еще руководствоваться и всем комплексом интересов страны, который, правда, известен только президенту», — высказал свою точку зрения Галанов,

По мнению, «это не очень хорошая ситуация. В следующий раз, когда возникнет потребность настроить общественное мнение для решения какого-то важного вопроса, люди могут уже не поверить власти, раз она может изменить свое собственное отношение к событию на 180 градусов».

«Нельзя в оценке любого внешнеполитического события в средствах массовой информации переходить границы его негативной оценки, которые превращают факты из разумных доводов в острые чувства патриотизма или несправедливости, ненависти и т.п. Иначе получится как в известной сказке, когда начался пожар и мальчик кричит «пожар», но ему уже никто не верит, т.к. до этого он уже несколько раз всех обманывал этим свои криком», — резюмировал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин помиловал гражданку Украины Надежду Савченко, осужденную на 22 года. При этом на Родину вернулись два российских офицера Евгений Ерофеев и Александр Александров, осужденные на Украине на 14 лет. Перед тем как подписать указ о помиловании Путин встречался с родственницами погибших журналистов ВГТРК Марианной Волошиной и Екатериной Корнелюк, которые в конце марта написали обращение на имя президента РФ с просьбой помиловать Савченко.

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